Aline Mineiro e Erika Schneider conversam em 'A Fazenda 13'Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 18:01

Rio - Aline Mineiro recebeu conselhos de Erika Schneider, nesta quarta-feira (29), após Erasmo Viana criticar a postura da ex-panicat nas festas de "A Fazenda 13". A peoa demonstrou preocupação com sua imagem fora do reality rural, mas a loira fez questão de tranquilizar a amiga. "Esta festa eu vou estar com um copo de água", afirmou Aline.

"Você não tem que cair na pilha das pessoas", apontou Erika. "Você tá caindo. É só você beber e se divertir consciente. Vai deixar de curtir? Você não tá fazendo mal a ninguém. Mal tá fazendo quem julga! O que você fez? Curtiu, bebeu, dançou, beijou a Day. É errado beijar mulher? Cada um faz o que quer", disparou a ex-dançarina do Faustão.