Victor Pecoraro em A Fazenda 13Reprodução/Record

Publicado 28/09/2021 10:35

Rio - Em "A Fazenda 13", nesta segunda-feira, Victor Pecoraro chamou Aline Mineiro para conversar e criticou seu comportamento dentro do reality, o qual classificou como "liberdade excessiva". O ator, que já havia cogitado votar na ex-Panicat por ela ter beijado uma mulher no reality, lembrou que ela tem um relacionamento fora da casa com o humorista Léo Lins.

“As pessoas sabem que você tem alguém lá fora, e talvez essas pessoas que têm alguém não se sintam bem.”, disse o ator. "Eu fiquei com a Day. É por isso?", rebateu Aline, que beijou a modelo Dayane Mello em uma festa do reality.

"Não é só a Day, às vezes você tem uma relação aberta com o seu marido e está tudo certo. Não é só isso, mas é conversas com os meninos sobre sexo, essas coisas, sacou? Essa liberdade excessiva. Se você tivesse solteira aqui, para mim, está tudo certo, para todo mundo está tudo certo”, continuou ele.

"Eu não vejo maldade, só que eu tenho que entender que outros olhos de outras pessoas", defendeu-se Aline. "São milhões de olhos", justificou o ator, dando a entender que ela poderia ser interpretada equivocadamente.

“Pode ser, sim, porque as pessoas não conhecem a liberdade que ele tem com você a respeito disso. Até mesmo porque você nunca mencionou, você nunca chegou em uma roda e disse: 'Gente, meu marido não liga, está tudo certo, eu tenho essa liberdade'”, prosseguiu o ator.