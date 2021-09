Simaria Mendes estreia na semana de moda de Paris - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 18:34

Rio - Simaria Mendes, da dupla com Simone, estreou na semana de moda de Paris, na França, em grande estilo! A cantora compartilhou uma sequência de cliques poderosos, nesta quarta-feira (29), posando com look todo grifado, ostentando um decote arrasador na capital francesa. No Instagram, a artista comemorou a participação em um dos eventos de moda mais importantes do mundo.

"Paris Fashion Week: Cheguei! Estar na semana de moda de Paris é, sem dúvida, um momento inesquecível para mim. Sempre amei a moda, por todas as coisas que envolve, como detalhes de desenho, criação e toda a sua arte! Sou muito grata a Deus pela oportunidade", declarou a sertaneja na legenda da publicação.

Em seguida, Simaria contou mais detalhes da experiência e ainda deixou um conselho para seus fãs. "Hoje estou no desfile da Balmain, com tudo encantador e do jeito que sempre sonhei", contou a artista. "Coleguinhas, nunca deixem de acreditar no seus sonhos e corram atrás dos seus objetivos porque eles acontecem, sim", completou a cantora.

Simaria levou os fãs à loucura com as fotos publicadas e não demorou para que seus admiradores enchessem a postagem de elogios. "Riquíssima", comentou um internauta. "Patroa mesmo!", declarou outro seguidor. "Deusa", registrou a modelo e influenciadora Nicole Bahls.

