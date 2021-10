Thiago Lopes e Andressa Urach - Reprodução

Publicado 02/10/2021 15:00 | Atualizado 02/10/2021 15:23

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais, na tarde deste sábado, para confirmar a reconciliação com o marido, Thiago Lopes, oito dias após anunciar a separação. Grávida, fim do casamento da ex-vice Miss Bumbum com empresário havia gerado burburinho na imprensa e redes sociais.

"Pelo bem do Leo Urach Lopes (primeiro filho do casal), decidimos lutar pela nossa família", escreveu a ex-vice Miss Bumbum, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Thiago também usou as redes sociais para se pronunciar neste sábado. Em publicação no Instagram, ele pediu para que deixassem de anunciá-lo com "ex" de Urach. "E assim estamos: em paz. E o final disso tudo desagradou muita gente.Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o "ex" quando se referirem a mim", escreveu ele.