Erika Januza é a rainha de bateria da Viradouro para o carnaval 2022 - Reprodução

Erika Januza é a rainha de bateria da Viradouro para o carnaval 2022Reprodução

Publicado 02/10/2021 10:15 | Atualizado 02/10/2021 10:48

Rio - Erika Januza arrancou elogios dos seguidores nesta sexta-feira (1°), ao compartilhar o look escolhido para a escolha do samba-enredo da Viradouro, agremiação de Niterói da qual é rainha de bateria.

fotogaleria

A atriz usou um modelo criado pelo estilista, Vitor Carpe, junto com uma marca mineira. O vestido de Erika remetia a uma explosão de luz, simbolizando as energias positivas para o retorno do Carnaval. Já a sandália escolhida era coberta de cristais e feita de material transparente.

Entre os que elogiaram a publicação, estavam os amigos famosos. "Gataaaaa", disse Lucy Ramos. "Perfeita", elogiou Carol Nakamura. "10, NOTA 10", pontuou David Brazil.