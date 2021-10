Ex-BBB comenta rótulos que recebeu depois do programa - Reprodução

Publicado 02/10/2021 08:50 | Atualizado 02/10/2021 09:06

Rio - Após participação marcante no BBB 11, Daniel Rolim falou em entrevista ao Gay.Blog que recusa os rótulos atribuídos à sua sexualidade durante seu confinamento no reality global.

"Nunca me defini como gay, portanto, não tenho essa coisa de 'quando me descobri gay'. Não sou gay e nunca fui. Não preciso andar com 'placa na testa' definindo a minha orientação sexual, até porque não tenho. Gosto de gente. E sou o que as pessoas pensam que eu sou. Não perco tempo explicando quem sou. A vida é curta para explicar o que não querem entender. Beijo homens e mulheres", contou.



O ex-BBB relembrou sua vida no interior de Pernambuco, e como aprendeu a se defender ainda muito jovem. "Sempre fui livre, mas claro que, no interior de Pernambuco, uma criança muito educada era vista como fresca. Mas eu sempre fui eu e sempre me impus desde pequeno, devido aos exemplos em casa. Sabia quando criança que gays adultos e amigos meus apanhavam e eram xingados. Alguns se sobressaíram e outros não, e alguns até morreram. Reza a lenda que tinha gays que andavam até armados para se defenderem".