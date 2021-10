Rafa Brites usa pijama em ida à padaria - Reprodução/Instagram

Rafa Brites usa pijama em ida à padaria Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2021 18:22

Rio - Rafa Brites revelou para os seguidores na noite de quinta-feira (30), que seu marido duvidou que ela tivesse ido até uma padaria usando um pijama. Através dos stories do Instagram, a apresentadora, que espera o segundo filho, falou sobre sua escolha.

“Meu marido duvidou que eu viria de pijama na padaria. Ninguém paga minhas contas, e eu posso andar do jeito que eu quiser na rua. Trabalhei o dia inteiro, meu filho está com 38ºC de febre. Vê se eu vou trocar de roupa para ir do lado de casa? Não vou”, disse.

A apresentadora, que é casada com o jornalista, Felipe Andreoli disse não ligar para a opinião alheia. “Estou velha. Essa é a parte boa de envelhecer, você toca um f*da-se geral na nação. Sendo uma pessoa boa, pagando seus impostos, ganhando seu dinheiro honestamente… ah, minha filha… honestamente, sem tempo”, finalizou.