Xuxa resgata memória da amizada entre sua mãe, dona Alda, e Ana Maria Braga - Reprodução/Instagram

Xuxa resgata memória da amizada entre sua mãe, dona Alda, e Ana Maria BragaReprodução/Instagram

Publicado 01/10/2021 17:11

Rio - Xuxa Meneghel levou seus seguidores em uma viagem no tempo, nesta sexta-feira (1). No Instagram, a apresentadora compartilhou algumas fotos tiradas de seu baú pessoal e contou as histórias por trás do cliques. Em uma das imagens, Ana Maria Braga ensina a a mãe de Xuxa, dona Alda, a comer com hashis, utensílio usado principalmente na culinária asiática. A rainha dos baixinhos fez questão de destacar a amizade entre as duas na legenda da publicação.

fotogaleria

"Poucos sabem mas Ana Maria era muito amiga da minha Aldinha… Ela tá ensinando a mãe a comer com pauzinho em Orlando, onde as duas moraram no mesmo condomínio", contou Xuxa. A artista marcou a apresentadora do "Mais Você" na postagem e completou: "Acho que foi a única amiga q minha mãe teve."

Emocionada, Ana Maria Braga fez questão de comentar a publicação com vários emojis de coração: "Que lembrança boa, obrigada", escreveu. Alda Meneghel faleceu em 2018, no dia 8 de maio, após sofrer de Parkinson por vários anos.

Confira a publicação: