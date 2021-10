Ex-BBB se arrepende de ter realizado cirurgias plásticas - Reprodução

Publicado 01/10/2021 17:04

Rio - A campeão do BBB 16, Munik Nunes confessou em entrevista para a Revista Quem, que a pressão social pela busca do corpo ideal fez que ela realizasse algumas cirurgias plásticas, e que se arrepende dessa decisão.

“Isso já me incomodou muito! Me deixava triste e com uma neura pela perfeição. Acredito que essa cobrança teve uma grande parcela nas minhas cirurgias plásticas. E penso que a vontade de fazer cirurgias plásticas veio dessa ideia de seguir um padrão e ser perfeita. Me arrependo do silicone nas mamas que coloquei, por exemplo” confidenciou.

A ex-BBB disse que tem aprendido a se aceitar. “Depois que comecei a me aprofundar no autoconhecimento, autocuidado e desenvolvimento pessoal passei a me amar mais, me aceitar, acolher todas as fases do meu corpo. Aprendi que eu tenho que estar bem comigo mesma e que é normal eu ter celulites, estrias, uma gordurinha aqui, outra gordurinha ali, em alguma parte do meu corpo ter flacidez. E que está tudo bem".

“A opinião do outro é só a opinião do outro, não vai mudar o que de fato eu sou. Hoje não ligo mais, me libertei”, finalizou.