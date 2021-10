Rafael Portugal - Reprodução

Publicado 01/10/2021 16:59

Rio - Ué, como assim? Após ser comparado com muitos atores diferentes no começo da carreira, Rafael Portugal se apropriou da piada e ele mesmo debocha das semelhanças com outros artistas. Com o anúncio do cancelamento de 'Malhação' e da retirada da novelinha adolescente da grade da Globo, o humorista publicou fotos de outros atores "parecidos" com ele e zoou como se ele mesmo tivesse feito parte do elenco.

fotogaleria

"Malhação foi uma escola. Obrigado por tudo!!! #malhação", escreveu Rafael na publicação. Confira: