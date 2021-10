Ivete Sangalo e Daniel Cady - Reprodução

Ivete Sangalo e Daniel CadyReprodução

Publicado 01/10/2021 15:31

Rio - Ivete Sangalo não resistiu ao ver uma foto do marido, Daniel Cady, no Instagram, nesta sexta-feira, e logo brincou com a situação. É que o nutricionista posou em frente a um espelho, usando uma roupa coladinha, que deixava em evidência seus músculos. "Bora buscar o balde, meu povo", escreveu ele na legenda.

Divertida, a cantora publicou: "Ivete passa bem viu. Ô lá em casa". Os fãs da baiana também entraram na brincadeira e fizeram alguns comentários. "Passa bem mesmo, com todo o respeito" e "Aproveita mulher" foram alguns deles.

Os dois são casados desde 2011. Eles são papais de Marcelinho, de 11 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 3 anos.