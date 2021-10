Jojo Todynho encontra Naomi Campbell em Paris - reprodução do instagram

Publicado 01/10/2021 14:34

Rio - Jojo Todynho está curtindo sua temporada em Paris, na França. Em suas andanças no local, a cantora encontrou a modelo Naomi Campbell e compartilhou um clique das duas em seu Instagram, nesta sexta-feira. "Nem sei o que falar, Naomi, i love you (eu te amo). Tirando o casaco que encheu minha roupa de pelo , eu zerei mais uma vez Paris", escreveu a funkeira na legenda.

Através do Instagram Stories, ela deu mais detalhes sobre o momento com a modelo. "Definição de zerar a vida: Naomi Campbell. Estou muito internacional. Não estou acreditando. E eu falando pra ela: 'Tudo bem?' e ela: 'Tudo bem'", começou Jojo. A funkeira ainda percebeu que era seguida por Naomi em sua rede social. "Me falaram, mas eu não acreditei que ela me seguia. Tive que deixar de seguir para ter essa certeza de seguir de volta. A Naomi me segue, cara. Cada hora um infarto diferente".

Jojo está causando na semana de moda francesa. Ela foi escolhida pelo estilista Jean-Paul Gaultier para estrelar a campanha brasileira do novo perfume Scandal ao lado de Cauã Reymond. A cantora se divertiu na festa de lançamento com Sabrina Sato, na noite de quinta-feira. No país, ela também já encontrou Neymar, Sasha e o marido, João Figueiredo, e outros famosos.