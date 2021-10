Caetano Veloso - reprodução de vídeo/ Globonews

Publicado 01/10/2021 19:44 | Atualizado 01/10/2021 19:56

Rio - Aos 79 anos, Caetano Veloso tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. No local, o músico mostrou muita simpatia, tirou fotos com a equipe que aplicava o imunizante e reforçou a importância da vacinação.