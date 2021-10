Bruna Marquezine - Reprodução

Bruna MarquezineReprodução

Publicado 01/10/2021 18:20

Rio - Bruna Marquezine está em Paris para a Semana de Moda. Pelas redes sociais, a atriz mostrou fotos do look usado para o desfile desta sexta-feira. Usando um blazer e uma calça larga, em um estilo mais andrógeno, Bruna optou por compor o look com uma camiseta branca coladinha e dispensou a lingerie.

fotogaleria

"Muito chique", escreveu um seguidor. "Nossa, que linda", elogiou outra fã na publicação. Confira: