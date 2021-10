Erasmo Carlos - Divulgação/Guto Costa

Publicado 30/09/2021 17:13

Rio - Após passar oito dias internado com covid-19 , Erasmo Carlos tomou a terceira dose da vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira (30). Aos 80 anos, o cantor compartilhou a boa notícia ao publicar um video do momento em que recebe o reforço em seu Instagram. O Tremendão ainda aproveitou a postagem para reforçar sua confiança na ciência.

"Ter tomado 2 doses da vacina me ajudou a sobreviver quando contraí covid… como confio na ciência, tomei a 3ª dose hoje", escreveu o artista na legenda da publicação. Nos comentários, fãs celebraram junto com o cantor: "Tremendão protegidão", brincou uma seguidora. "Que boa notícia! Se cuida", pediu outra internauta.

Em agosto, Erasmo Carlos precisou ser internado no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, após testar positivo para a covid-19. O cantor ficou em observação por oito dias e foi liberado após se recuperar da doença. "Gente, eu venci a covid. Não foi mole. Foi difícil. "Eu não consegui sozinho, não. Consegui com a ajuda dos meus médicos, dos meus queridos familiares, amigos e colegas", declarou após receber alta hospitalar.

