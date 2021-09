Leo Stronda - reprodução do instagram

Publicado 30/09/2021 15:24

Rio - Após sofrer um acidente com um botijão de gás e ficar com o 30% do corpo queimado, Leo Stronda contou para seus fãs que recebeu alta do hospital. O braço e as costas dele foram os locais mais afetados pelas chamas. O cantor precisou ficar internado já que passou por por cirurgias plásticas de reparação. Em sua rede social, ele falou sobre seu estado de saúde e agradeceu o carinho dos fãs.

"Mais um dia de curativos em casa. Graças a Deus está progredindo bastante o machucado, a queimadura. Está bem vermelho ainda o braço, mas está melhorando", disse.

Leo conta que o acidente, que aconteceu no início deste mês, foi um marco na sua vida, devido a gravidade dele. "Tive algumas queimaduras graves, na parte dos braços e das costas, foi um dia bem ruim na minha vida. Então eu fiquei essas duas semanas totalmente off de internet, de celular. Não peguei no celular para mexer em nada, justamente por conta disso, por estar me recuperando e focado totalmente nisso", explicou.