Shakira - Globo

Shakira Globo

Publicado 30/09/2021 14:04 | Atualizado 30/09/2021 14:07

Rio - A cantora colombiana revelou que foi roubada por dois javalis enquanto passeava em um parque de Barcelona, na Espanha.A história inusitada surpreendeu a web com um vídeo que viralizou nesta quinta-feira, dia 30. Segundo Shakira, ela foi atacada pelos animais, que ficaram com sua bolsa. “Eles me atacaram, quebraram tudo e estavam levando minha bolsa para a floresta com meu celular dentro. No final, eles deixaram porque eu os confrontei”, disse Shakira.

fotogaleria

A esposa do zagueiro Piqué registrou em um vídeo os danos na bolsa. Ela até pediu para o filho, Milan, de oito anos, confirmar o ataque, mas foi ignorada pela criança. “Milan, fale a verdade. Diga como sua mãe enfrentou o javali”, tentou Shakira.

Veja o vídeo: