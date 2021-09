Duda Reis declara torcida para Gui Araújo em ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 30/09/2021 13:28

Rio - Duda Reis usou uma antiga chamada de vídeo com Gui Araújo para comemorar a vitória do peão em uma prova do reality 'A Fazenda 13'. A imagem da conversa foi compartilhada nesta quinta-feira (30), no Instagram.

"Mais uma vez Fazendeiro. Avisa que é ele. Orgulhosa de você", comemorou. Alguns internautas não gostaram da torcida declara de Duda Reis por Gui Araújo, e a influenciadora não deixou barato. "Posso nem postar minha torcida em paz que já vem umas 'kids' no direct encherem o saco. Gente, acalmem. O dia que eu for no direct das pessoas falar mal ou brigar, tirem o celular de mim", retrucou.



Gui Araújo foi apontado como affair de Duda, após o complicado término da influenciadora com o cantor Nego do Borel, que também estava no programa, mas foi expulso acusado de estupro, por trocar carinhos com Dayane Mello depois de uma festa em que a peoa terminou embriagada.