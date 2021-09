Xuxa e Luisa Mell se posicionaram contra uso de animal em promessa feita por Zé Neto - Reprodução

Xuxa e Luisa Mell se posicionaram contra uso de animal em promessa feita por Zé NetoReprodução

Publicado 30/09/2021 10:16 | Atualizado 30/09/2021 10:32

Rio - Após Luisa Mell criticar Zé Neto, da dupla com Cristiano, por revelar que pagará uma promessa andando mais de mil quilômetros em cima de um burro, Xuxa Meneghel usou a publicação da ativista para se manifestar sobre o assunto.

fotogaleria

"Leva ele o bichinho nas costas. Aí, sim, é pagar promessa", falou a apresentadora em post no qual Luisa Mell sugeria formas do cantor ajudar a causa animal.

A ativista havia se pronunciado, anteriormente, indignada com a escolha do sertanejo pagar a promessa. "Se a promessa é um sacrifício que a pessoa vai fazer, qual o sentido em condenar um animal a pagar? Por que não vai a pé? Por que não vai de bicicleta? Por que não ajoelha no milho? Por que não vai carregando uma cruz nas costas? Todos os anos, recebo centenas de vídeos de cavalos, burros, mulas sofrendo todo tipo de maus tratos em romarias", desabafou Luisa Mell.