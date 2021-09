Cacau Colucci apresenta seu filho com Bruno Lima - Reprodução

Publicado 30/09/2021 09:24

Rio - O filho de Cacau Colucci nasceu nesta quarta-feira (29), no Hospital Santa Ignês, na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. A ex-BBB já apresentou o bebê nas redes sociais.

"Sem palavras pra descrever esse momento. Maior emoção e maior amor do mundo! obrigada Deus, maridão @del.brunolima @drtuliotomass e toda equipe do Hospital Santa Ignês que nos recebeu com tanto carinho, conforto e competência. Obrigada a todos vocês que nos mandaram boas vibrações. Arthurzinho nasceu com 45 cm e 2.275kg, um pouquinho abaixo do peso mas está tudo bem e bora engordar aqui fora", disse em postagem no Instagram.

O recém-nascido, fruto do casamento de Cacau com o delegado Bruno Lima, veio ao mundo com 45 cm e 2,275 kg, de parto cesárea.