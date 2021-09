Tatá Werneck, Larissa Manoela e Rafa Vitti - Reprodução

Publicado 29/09/2021 21:02

Rio - Tatá Werneck revelou como se sente ao ver seu marido, Rafa Vitti, contracenando com Larissa Manoela, ao responder seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira. É que os dois farão par romântico na próxima novela das 6, 'Além da Ilusão', que vai substituir 'Nos Tempos do Imperador', da TV Globo.



A atriz garantiu que não fica insegura com a situação. “Gente, imagina, o Rafa é meu amor, pai da minha filha (Clara Maria)”, disse ela, que brincou: "Larissa é minha amiga, frequenta a minha casa e tem chances de ser minha. É uma relação muito louca”.



Essa não é a primeira vez que Tatá fala sobre o novo trabalho do marido. Recentemente, a humorista contou durante uma live no Instagram com Larissa Manoela que não era mais tão ciumenta. "Ela pega ele na novela. Uma época eu estava ciumenta, durante a gravidez, mas agora não estou mais. Eu conversei com a Lari e disse: 'pega de jeito, não fico bolada não'. E ela respondeu: 'não, pode deixar'", confessou Tatá.