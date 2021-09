Anitta e Gkay - reprodução do instagram

Publicado 29/09/2021 20:45 | Atualizado 29/09/2021 20:45

Rio - Gessica Kayane, mais conhecida pelo apelido GKay, teceu vários elogios à Anitta através do Twitter, na manhã desta quarta-feira. A paraibana, que está hospedada na casa da Poderosa, em Miami, nos Estados Unidos, disse que a cantora a apresentou para vários famosos.

"A Anitta é uma amifa do car***, gente. Vocês não tem noção. Ela chega pros gringos aqui, galera famosa, famosona, e me apresenta falando do meu filme, do meu trabalho. Como se eu fosse a mais fod* do mundo. Ela claramente quer fazer quem tá perto dela brilhar também. Isso é muito admirável", escreveu a influencer.