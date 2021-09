Gretchen e o marido, Esdras de Souza, estão em viagem romântica pela Ilha de Marajó - Reprodução Internet

Gretchen e o marido, Esdras de Souza, estão em viagem romântica pela Ilha de MarajóReprodução Internet

Publicado 30/09/2021 08:44 | Atualizado 30/09/2021 08:54

Rio - Gretchen, de 62 anos, e seu marido, Esdras de Souza, de 49, viajaram para Ilha de Marajó, no Pará, para comemorar o primeiro ano de casados completado nesta quinta-feira (30). O saxofonista aproveitou a estadia no local para degustar de uma iguaria, o turu, também conhecido como cupim do mar.

"Realmente, o turu é um molusco afrodisíaco com 'A' maiúsculo aqui da nossa região norte do Brasil. Ele se encontra na Ilha do Marajó. Além disso, é altamente benéfico, porque tem ferro, zinco... As pessoas precisam conhecer melhor esse molusco, que apesar de esquisito, faz um bem danado para saúde e melhora a qualidade de vida" disse o marido da cantora.

Gretchen também falou sobre a iguaria. "E ainda dá aquele calor, aquele negócio, que fica tudo melhor. A pele fica mais bonita no dia seguinte", brincou.