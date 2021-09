Juliette distribui autógrafos e abraços em aeroporto

Rio - Quase sete meses após a vitória no "BBB 21", Juliette Freire continua sendo assediada por fãs ao embarcar e desembarcar nos aeroportos. Ela distribuiu muitos autógrafos, posou para fotos, deu abraços e até ganhou um presente ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feira. Simpática, Juliette ainda posou para o fotógrafo e fez um coração com as mãos.

