Tatá Werneck fala sobre a família Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2021 11:10

Rio - Na manhã desta quinta-feira (30), Tatá Werneck abriu a caixinha de perguntas nos stories do Instagram para responder as perguntas dos seguidores. Entre os questionamentos, um dos fãs quis saber se Clara Maria, filha da humorista com Rafael Vitti, só teria uma peça de roupa, já que ele observou que a pequena sempre aparece vestindo uma blusa com estampa de urso.

"Cara, ela tem pouca roupa mesmo. Porque a gente não vê necessidade, ela é uma criança. Vai ficar colocando grife em uma criança? Põe numa festa, num negócio. Senão a gente compra e usa até...”, esclareceu.

Tatá Werneck também comentou o fato de Clara Maria não usar brincos. "A gente decidiu não furar para ela decidir se queria ou não. Mas ela tem pedido". A humorista respondeu um fã que elogiou sua família. "Eu amo muito minha família, todo dia rezo a Deus para que nada atrapalhe minha família. São os amores da minha vida", se declarou.