Mumuzinho recebe dicas de Tiago Leifert após revelar sonho de apresentar o BBB - Reprodução

Publicado 30/09/2021 12:32 | Atualizado 30/09/2021 12:33

Rio - Em entrevista para o canal Cara a Tapa, de Rica Perrone no Youtube, o cantor Mumuzinho revelou que sonha em apresentar o reality global 'Big Brother Brasil'. O cantor revelou que está estudando e queria que seu pedido chegasse até Boninho, diretor-geral do programa.

"Não sou contratado da casa, sou por obra, quero ter mais oportunidades lá dentro. Quero ser apresentador do 'Big Brother', confessou.

O apresentador do canal, Rica Perrone, é amigo de Tiago Leifert e fez uma chamada de vídeo para que o comandante da última edição do 'BBB' pudesse aprovar Mumuzinho no comando da atração. "Você está ligado como é o esquema lá: '24 horas! Não tem lazer, praia, futebol, nem nada. Eu apoio a nomeação de Mumu para apresentar o 'BBB' com textão toda terça-feira e jogo da discórdia. Mas vou te dar uma dica: fala com o Boninho e faz minha trajetória. Começa no 'The Voice', quando você pegar o jeito, dá o próximo passo", orientou.



Tiago Leifert aproveitou a conversa para revelar que apresentava o 'Domingão' sem o apoio de equipamentos. "Não uso TP. As poucas vezes que usei no 'BBB' foram quando era algum pedido especial de patrocinador que eu não podia errar. Apresentei o 'Domingão' sem TP e sem ponto eletrônico", completou.