Jojo Todynho e Cauã Reymond em Paris, na FrançaReprodução Internet

Publicado 30/09/2021 13:45

Rio - Jojo Todynho encontrou Cauã Reymond na quarta-feira (29) durante um jantar em Paris, na França . À situação, a vencedora de "A Fazenda 12" aproveitou para fazer um pedido inusitado ao ator e sua esposa, Mariana Goldfarb: uma doação de sêmen. "Queria saber, Cauã, se você colocar [o sêmen] em um copinho, e eu jogo aqui [na vagina]... Em 2024, quero ser mãe e quero fazer uma inseminação natural. Como você já tem a Mariana, não é traição", disse a campeã funkeira, que arrancou risos do ator.

Não contente, Jojo ainda detalhou o plano. "Vai ser no banheiro da casa de vocês, você bota no copinho [o sêmen]. Fico com as pernas para o alto, jogo em mim e espero só um mês para falar: 'Estou grávida do Cauã'. Uma inseminação natural, sem contato físico, que ele é da Mariana. Então, não podem falar que sou talarica, que ele só me emprestou o sêmen", continuou ela, que apresenta um programa no Multishow.

"Vou pensar, vou conversar com ela", respondeu o galã da Globo, visivelmente envergonhado. "Conversa com ela, ela é minha fã, vai compreender", complementou Jojo Todynho, referindo-se à Mariana Goldfarb. No Instagram, Mariana compartilhou a proposta de Jojo com a legenda "Eu sou muito fã", usando ainda um emoji de fogo.