Bárbara Evans mostra a barriguinha de gravidezreprodução do instagram

Publicado 30/09/2021 14:22

Rio - Bárbara Evans dividiu mais um momento de sua gravidez com os fãs através do Instagram, nesta quinta-feira. A modelo exibiu a barriguinha de 10 semanas de gestação ao posar com um vestido bem coladinho.

"Amanhã a gente completa a 11ª semana. Tá dura, menina. Dura, dura, dura. Às vezes ela está maior, às vezes ela está menor. Estamos aí", disse a filha de Monique Evans.

A loira, que estava esperava gêmeos, mas um dos bebês não resistiu, contou para seus seguidores se o bebê que perdeu continua "dentro dela". "O saquinho gestacional vai diminuindo aos poucos e o corpo vai absorvendo", explicou.

Bárbara ainda revelou o que teve vontade de comer durante a gravidez. Entre os alimentos estão: fast food, macarrão recheado e torta de limão.

O bebê é fruto do relacionamento da loira com o marido, Gustavo Theodoro.