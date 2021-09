Rose Miriam, Zilu e Monika na Flórida - Reprodução Internet

Rose Miriam, Zilu e Monika na FlóridaReprodução Internet

Publicado 30/09/2021 14:37 | Atualizado 30/09/2021 14:40

Rio - Rose Miram, mãe dos filhos de Gugu Liberato, postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece ao lado de Zilu Godói, ex-mulher de Zezé Di Camargo, na Flórida, nos Estados Unidos, onde elas moram.

fotogaleria

"Amigas do coração e meu amiguinho peludo Bilu, que só enche nossos corações de alegria. Ele é o xodó da querida amiga Zilu e está no colo da Monika, amiga querida também!", escreveu Rose Miriam na legenda da imagem. Na quarta, elas também se encontraram no Winter Garden Downtown Historic District. "Dia especial com minhas queridas amigas", escreveu Rose.

"A Zilu deve ter ajudado muito a Rose nesse processo... A Zilu faz curso de autoestima, programação mental... Fico feliz por vê-las juntas", disse um internauta. "Amo a Zilu e a Rose Miriam! Que legal vocês estarem juntas!", comentou outra seguidora.