Rio - Arthur Aguiar e Mayra Cardi se separaram quando a coach descobriu que foi traída diversas vezes pelo ator. Ela contou que chegou a descobrir 16 amantes do ex-marido e recentemente o artista comentou essas puladas de cerca. Ele diz que o problema das traições era todo dele e que a ex-BBB não tem qualquer tipo de culpa nessa situação.

"Não tinha nenhum motivo para procurar mulher fora do meu casamento. Nenhum. Ela é mãe da minha família, é uma mulher bonita, com um corpo bonito, inteligente, fazia tudo para mim e a nossa cama sempre foi maravilhosa. Não tinha nenhum motivo para fazer aquilo", disse em entrevista ao podcast "Positivamente", de Karina Bacchi.

O ator também falou que tinha noção de estar fazendo algo errado, mas na época não compreendia como as traições poderiam impactar a vida da esposa e da filha Sophia. "Sabia que aquilo ali não era uma coisa correta, mas não tinha responsabilidade afetiva. Não tinha noção que o que eu estava fazendo acaba impactando a vida do outro de uma maneira devastadora", comenta.

Arthur Aguiar diz que só começou a perceber o quanto as traições afetavam Mayra Cardi e a Sophia quando a filha já tinha dois anos de idade. Ele também fala que a maneira como ele e os homens costumam ser criados fez com que ele agisse dessa maneira, pois nunca aprendeu a ter responsabilidade com os sentimentos de outras pessoas.