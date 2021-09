Erasmo Carlos - Guto Costa/Divulgação

Rio - O cantor Erasmo Carlos recebeu alta nesta segunda-feira, após ficar oito dias internado no Hospital Barra D'or, na Zona Oeste do Rio, para tratar a copvid-19. Recuperado, o cantor já voltou para casa e gravou um vídeo para os fãs.

"Gente, eu venci a covid. Não foi mole. Foi difícil. "Eu não consegui sozinho, não. Consegui com a ajuda dos meus médicos, dos meus queridos familiares, amigos e colegas. Com a ajuda da minha querida Fernanda, que contraiu Covid-19 comigo. E estamos curados", disse o Tremendão.

O artista ainda agradeceu as orações que recebeu dos fãs. "[Consegui] com a ajuda das milhares de orações que recebi, pensamentos positivos, palavras carinhosas, que não dá nem para explicar. Fico feliz, do fundo do coração. Muito obrigado a todos", finalizou Erasmo.

O cantor havia confirmado a infecção no dia 26 de agosto em publicação que pedia mais vacinas para a população. Já na terça-feira passada, a equipe do artista confirmou a internação pela necessidade dele ficar em observação. "Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença", dizia parte do comunicado.