Titi Müller e Dani Monteiro - Reprodução/Instagram

Titi Müller e Dani MonteiroReprodução/Instagram

Publicado 07/09/2021 20:02

São Paulo - A apresentadora Dani Monteiro compareceu aos protestos em prol do atual governo federal, que marcaram esta terça-feira. Em vídeo, compartilhado em sua rede social, a apresentadora disse estar ao lado da família lutando em prol da liberdade de imprensa e expressão.

“Sete de setembro, uma data pra lá de especial, estou aqui com a minha família pra poder mostrar o quanto a liberdade é importante, o quanto a gente ainda precisa lutar por ela. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa ,gente, liberdade de ir e vir, liberdade até de decisão, pra gente poder decidir como a gente quiser. A gente não pode simplesmente ficar parado olhando, a gente precisa participar! Sete de setembro, o nosso grito da independência tá aqui”, disse a repórter.

Ao fundo, no vídeo, é possível ouvir a voz do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Nos comentários, a atriz Titi Müller comentou, chamando a atenção da amiga: “Liberdade de expressão? Imprensa? Opinião? Se você realmente quer lutar por tudo isso, tá fazendo o que aí? Dani do céu. Não é possível”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dani Monteiro (XouaFamilyShow) (@danimonteiroxoua)