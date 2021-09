Val Marchiori, Carlos Alberto e Andréa Nóbrega - Reprodução

Val Marchiori, Carlos Alberto e Andréa NóbregaReprodução

Publicado 07/09/2021 18:06 | Atualizado 07/09/2021 18:07

São Paulo - A socialite Val Marchiori participou do podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Malandro e Luiz França, no YouTube, e causou polemica ao falar sobre ex-mulher de Carlos Alberto de Nobrega. Durante o bate-papo, Sérgio indagou sobre os bastidores do programa "Mulheres Ricas", que Andréa Nóbrega participou com a loira. "Teve umas tretas lá no Mulheres Ricas, né?", questionou.

"Que rica? De pensão", brincou Val, em resposta. Ela ainda contou que Carlos pediu para não falar da ex. "Você sabe que ele veio me pedir para eu não falar mal. Aí eu falei: 'Carlos, mas eu não falo mal, mas é que sua mulher é muito chata!", confessou. Depois ele voltou: ‘Pode falar, Val’. Falar mal não, entre aspas", continuou.

Marchiori não parou por aí. "Ela se achava, ela era chata, irritante, e assim, eu não gosto de ninguém chata. ela tratava mal os funcionários. Eu não admito! Alguém tratar mal alguém perto de mim, eu não admito. Assim, ela nem era rica, porque mulher rica, é mulher com dinheiro dela, não com pensão", disse.