Samantha Schmütz, Bruno Gagliasso e Ingrid GuimarãesDivulgação/Instagram/Divulgação

Publicado 07/09/2021 14:45 | Atualizado 07/09/2021 14:46

São Paulo - Pelo menos 160 cidades do país estão servindo de palco para manifestações tanto pró-governo Bolsonaro (sem partido), quanto da oposição, neste 7 de setembro - data de comemoração da Independência do Brasil. Inflados pelo presidente, que sinalizou que deve participar dos atos de Brasília e São Paulo, as manifestações tem sido alvo de críticas e reclamações nas redes sociais, principalmente de famosos.

Entre as celebridades que já se posicionaram contra os atos estão Bruno Gagliasso, Samantha Schmütz, José de Abreu, Ingrid Guimarães, Maurício Meirelles e Ariadna Arantes. "Gente mas como pedir liberdade e intervenção militar na mesma passeata?", questionou Samantha. "Nunca pensei que dia 7 de setembro pudesse ser um dia que gerasse medo. Onde chegamos", opinou Ingrid.

Confira mais reações de famosos coletadas no Twitter.