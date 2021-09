Ex-BBB anunciou espera do primeiro filho com o namorado, Leo Hirschmann - Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2021 12:32



fotogaleria Rio - Em foto compartilhada nesta segunda (6), a apresentadora Vivian Amorim anunciou para os seguidores que entrou na 16° semana de gravidez.

No clique, a ex-BBB aproveita o dia de sol ao lado do namorado, o empresário Leo Hirschmann. Os dois esperam o primeiro filho, e tornaram pública a novidade no dia 13 de agosto.