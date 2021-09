'É muito emocionante', Rafa Kalimann faz visita especial ao Cristo Redentor | Celebridades | O Dia

Rafa Kalimann visitou o topo do Cristo Redentor - Reprodução

Publicado 07/09/2021 09:39

Rio - A segunda feira (6) foi de emoção para Rafa Kalimann, vice-campeã do BBB 20, que visitou o topo do Cristo Redentor acompanhada do apresentador Bruno de Luca.

Com os seguidores no instagram, a influenciadora dividiu a emoção do momento. "Indescritível! Nada que eu falar vai explicar a emoção de estar aqui".

Muito emocionada, finalizou: "Esse lugar tem uma energia sobrenatural e vivi ela da forma mais linda que eu poderia viver hoje."