Ator Michael K. Williams Reprodução/Twitter/Taylor Jewell/Invision/AP

Publicado 06/09/2021 19:18 | Atualizado 06/09/2021 19:20

Rio - O ator Michael K. Williams, de 54 anos, foi encontrado morto, nesta segunda-feira, em seu apartamento segundo o site americano New York Post. O corpo do artista foi encontrado por seu sobrinho.

Fontes relataram ao site que foram encontradas drogas no imóvel, o que pode sugerir uma overdose do artista famoso pela série "A Escuta" (The Wire em inglês). Na produção, ele interpretava Omar Little, personagem favorito do ex-presidente Barack Obama, como o próprio revelou em 2015;

Além de "A Escuta", o ator também participou da série "Lei e Ordem", além dos filmes "Olhos Que Condenam" (2019), Caça-Fantasmas (2016) e Robocop (2014).