Publicado 06/09/2021 14:33 | Atualizado 06/09/2021 14:34

Rio - Yasmin Brunet subiu a temperatura da web nesta segunda-feira ao postar um clique sensual no Instagram. Na imagem compartilhada, a modelo mostra uma tatuagem no bumbum ao posar com um biquíni fio-dental em um praia.

Nos comentários, a esposa de Gabriel Medina recebeu muitos elogios. "Mulher, tu é de verdade?", postou uma admiradora. "Não tenho condições pra beleza desse mulher", afirmou outro. "Quem tem inveja do Medina respira", brincou um terceiro seguidor.

