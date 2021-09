João Carlos Assis Brasil - Reprodução/Facebook

Publicado 06/09/2021 12:56 | Atualizado 06/09/2021 13:41

Rio - O pianista João Carlos Assis Brasil morreu, aos 76 anos, nesta segunda-feira, em decorrência de um infarto ocorrido na última sexta-feira. A assessoria do artista, que se destacou tanto na música erudita como na popular, confirmou a informação em uma nota nas redes sociais.

"Comunicamos com profunda tristeza o falecimento hoje do nosso querido João Carlos Assis Brasil, em decorrência de um infarto na última sexta-feira. Ele cumpriu sua missão por aqui e agora a sua obra se eterniza", disse a publicação.

João Carlos foi um dos principais nomes do piano erudito no Brasil. Irmão gêmeo do saxofonista Vitor Assis Brasil, iniciou sua formação no Conservatório Brasileiro de Música no Rio. Aos 10 anos, recebeu o primeiro prêmio da instituição de ensino. Em 1962, venceu o Concurso Nacional de Piano da Bahia. E dois anos depois, foi estudar em Paris, na França, obtendo sucesso internacional.

Na música popular, o pianista também se destacou ao acompanhar artistas, como Maria Bethânia, Zizi Possi, Ney Matogrosso, Alaíde Costa e Olívia Byington. Além disso, também atuou como professor de música no Conservatório Brasileiro de Música e diretor da Faculdade de Música da Universidade Estácio de Sá.



Em 2019, comemorou seus 60 anos de carreira com o lançamento do disco "João Carlos Assis Brasil Clássico", seu último trabalho fonográfico, no qual relembrou sua formação inicial de pianista clássico e revisitou composições de nomes imortais do cenário da música de concerto.

Recentemente, havia se mudado da cidade do Rio para Niterói para dar aulas de piano. Em março, compartilhou nas redes sociais que havia tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19.