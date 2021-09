Luciano Huck elogia Marcos Mion - Foto: Reprodução / Rede Globo

Publicado 05/09/2021 22:09

Rio - Luciano Huck não deixou de comentar a estreia de Marcos Mion a frente do “Caldeirão”, neste sábado (4), assumindo seu lugar no antigo programa. Luciano, agora no comando dos domingos, disse que Mion devolveu a alegria dos sábados, sendo algo semelhante ao que Chacrinha costumava fazer.

"Ontem estreou o Mion no Caldeirão, fiquei muito feliz. E fico feliz que você está lá com o Mion”, disse o apresentador, enquanto conversava com Boninho, diretor da atração de sábado. “O Mion é o perfil da alegria, da diversão e o sábado vai muito com isso e ele resgata muito o que o Chacrinha fazia lá, fiquei muito feliz mesmo”, completou.

Luciano Huck também mencionou o antigo dono do “Domingão”, prestando uma breve homenagem ao Faustão. Boninho, que participa como jurado do “Show dos Famosos”, também aproveitou a deixa para elogiar o novo apresentador da Globo. "O mais legal é a alegria do Mion de estar aqui na Globo, isso contagiou todo mundo", disse o diretor da emissora, que também comanda a direção do programa dominical.

Chacrinha, também conhecido como “velho guerreiro”, comandava os sábados da TV nos anos 1980 e fez um grande sucesso pelo jeito irreverente de apresentar. Luciano se disse feliz por ter Marcos Mion no comando de seu antigo programa.