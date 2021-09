Celso Portiolli no 'Domingo Legal' - Reprodução/SBt

Publicado 05/09/2021 15:52 | Atualizado 05/09/2021 18:21

São Paulo - O apresentador Celso Portiolli afirmou que os estúdios do SBT são assombrados durante o "Domingo Legal" desta tarde. Esses “boatos” sobre a sede da emissora, localizada em Osasco, São Paulo, já existem há algum tempo. Celso contou que uma das testemunhas em relação às assombrações no SBT era a apresentadora Hebe Camargo.

Celso afirma que passou por diversos problemas de gelar a espinha quando gravava alguns quadros do programa “Curtindo Uma Viagem”, exibido entre 2001 e 2002. Ele passava a madrugada no Estúdio 6 do SBT para gravar as provas.

“A Hebe viu. Tanto é que os paranormais que gravaram aqui também sentiram uma presença, as pessoas até escutam vozes à noite", afirmou. Os paranormais aos quais Celso se refere diz respeito aos médiuns que eram chamados para gravar o “Domingo Legal” e tentavam receber o título de “maior paranormal do Brasil”.

Celso afirmou que a própria Hebe já havia sentido uma presença enquanto gravava seu programa. Na ocasião, ela entrevistava a apresentadora, atriz e modelo Solange Frazão. "Tem um vídeo em que ela está entrevistando a Solange Frazão e pergunta se a equipe tinha visto um homem. Ela viu um vulto ao vivo", disse Celso.