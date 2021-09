David Beckham mostra bumbum ao renovar bronzeado - Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2021 17:10

São Paulo - David Beckham, de 46 anos, chamou atenção de seus seguidores neste domingo ao surgir com o bumbum à mostra nas redes sociais. No clique, o ex-jogador aparece colocando o bronzeado em dia enquanto tomava um banho de piscina. O registro fotográfico foi feito por sua esposa, Victoria, de 47 anos.



Na imagem, Beckham aparece deitado à beira da piscina, com a sunga levemente abaixada, enquanto toma sol no bumbum. Na legenda da publicação, a ex-Spice Girl brincou. "Feliz domingo! De nada", disse ela, dando a entender que bumbum do ex-jogador é objeto de desejo de muitas pessoas.

Em resposta ao clique, anônimos e famosos não deixaram de elogiar David. "Como quebrar o Instagram", brincou um seguidor. "Obrigada por compartilhar", disse outra. "É dia de lua cheia hoje", brincou mais um seguidor. "Não poderia estar mais feliz", comentou a brasileira Carolina Ferraz. David e Victoria Beckham comemoraram os 22 anos de casamento em julho. Juntos, eles são pais de Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz.