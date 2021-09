Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 05/09/2021 12:04 | Atualizado 05/09/2021 12:23

Rio - Marília Mendonça, de 26 anos, gostou bastante da ideia de Anitta levar Maiara, do duo com Maraísa, para curtir a solteirice em Miami, nos Estados Unidos. Em seu perfil oficial no Twitter, a sertaneja brincou: "Anitta pode entrar no 'squad' para levar a Maiara para os rolês, porque se depender da véia (sic) da irmã dela e da cansada aqui, ela está f*dida", brincou a cantora.



A noitada de Maiara e Anitta começou na noite de sábado (04). Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a intérprete de "Girl From Rio" parece disposta a fazer a sertaneja ter uma vida amorosa com menos idas e vindas. "Olha quem vai sair comigo hoje. Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive, porque você está vivendo errado. Vamos começar com as regras da vida. Regra um: Ioiô foi feito só para criança brincar, gata. Anota essa”, iniciou a poderosa.

"Eu já sei com quem vai ser a minha próxima briga. Se eu ver nos sites de fofoca ‘Maiara volta’, ‘Maiara termina’, não vou mais falar com ela. E é essa a escolha que ela vai fazer, é isso. Nunca mais ela fala comigo. Faz muito tempo que estou tentando resolver essa questão, mas agora acabou, minha filha. E digo mais, estamos soltas em Miami e a jiripoca vai piar com essa daqui, ou eu não me chamo Larissa Macedo Machado”, completou a cantora.

Todo esse alvoroço em torno de Maiara curtir a solteirice começou após a cantora terminar [novamente] seu relacionamento com Fernando. O casal enfrentava uma relação conturbada e, há dias, os artistas circulavam sem aliança. O término foi confirmado por amigos.