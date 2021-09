Advogada criminalista Deolane Bezerra - Reprodução

Publicado 05/09/2021 09:22 | Atualizado 05/09/2021 11:10

Rio - Deolane Bezerra, de 33 anos, começou o domingo (05) entre os assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque a advogada foi criticada por Juju Ferrari, mais conhecida como musa oficial do Botafogo, por, supostamente, se promover com a morte de MC Kevin, seu ex-noivo.



No Instagram, por meio de caixinha de perguntas, Juju foi questionada se "tem algo contra Deolane?". Em resposta, a modelo negou. "Não tenho nada contra ela, só acho horroroso você se promover em cima da morte de alguém [MC Kevin], tirando que ela é muito mal-educada, tem tudo isso, mas eu falo mesmo porque é minha opinião".

Os vídeos de Juju logo começaram a repercutir nas redes sociais. Com isso, Deolane resolveu responder a acusação. "Está puxado Brasil, o povo gosta de falar de mim mesmo para aumentar o engajamento. Tá fraco?", rebateu.

"Querida Juju Ferrari, que de Ferrari só tem o vulgo, né? Que eu nunca vi na vida, mas enfim. Quem é você? Digna de pena. Te conheço por roubar maridos dos outros, por fotos nojentas mostrando o corpo e mesmo assim as curtidas estão baixas. Ô mulher vai orar para Deus. Você é nojenta! Você não tem nada contra mim? Agora eu tenho contra você. Respeita a minha história que você conhece muito bem”, continuou a advogada.

depois da socada profunda da deolane a mulher ta lá apagando as fotos kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/6rJKHJBpLx September 4, 2021

DEOLANE : porque tá apagando as fotos do feed fusca? A não ferrari KKKKKKK pic.twitter.com/cj97mdqqTW September 4, 2021

Fãs de Juju Ferrari e de Deolane Bezerra, claro, não deixaram de comentar a briga entre as duas, fazendo com que o assunto ficasse entre os mais comentados nas redes, principalmente no Twitter. Confira algumas reações coletadas na plataforma.

ai da licença quem aguenta essa deolane ainda — . (@wtferxp) September 5, 2021

Deolane biscoiteira kkkkk

Vocês com essa alma de adolescente de ensino médio dão palco, a bixa nem se promove em cima da morte do MC Kevin e de barraco — Letícia (@lettyvita) September 5, 2021

eu e minha casa serviremos a Dra. Deolane Bezerra, ninguém acima dela amr a mãe tá estourada — marianinha (@anairamcandidol) September 5, 2021