Publicado 04/09/2021 16:45

Rio - André Luiz Frambach respondeu uma publicação de uma fã para falar sobre as suposições de que teria traído a ex-namorada, a atriz Rayssa Bratillieri, com Larissa Manoela. Recentemente, André e Larissa, que foram parceiros no filme "Modo Avião" (2020), foram flagrados aos beijos.

"Posso garantir, com o coração aberto e com todo amor que vive e que tenho dentro de mim, que nunca houve se quer algum desrespeito por quem esteve tantos anos do meu lado, ou traição", disse André.



Ele continuou, afirmando que estava solteiro quando começou a se envolver com Larissa. "Quando estamos solteiros podemos seguir adiante e viver o que tiver que viver. Como dissemos. O carinho a admiração e o respeito sempre existiram e sempre vão existir, mas, sendo uma pessoa solteira hoje, nada me impede de viver e fazer o que eu quiser fazer", continuou o ator.

Após as fotos virem a publico, o ator confirmou que ele e Larissa estão se conhecendo melhor. "Quando saíram os rumores, não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme 'Modo Avião' e matar a saudade da galera... Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo", disse o André Luiz, em entrevista à revista Quem.