Larissa Manoela curte praia com novo namorado, ator da Netflix

Rio - A atriz Larissa Manoela aproveitou o forte sol que faz no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para curtir uma praia. Ela esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde se bronzeou com um biquíni rosa fluorescente. Larissa estava acompanhada por algumas amigas e também pelo ator André Luiz Frambach, seu novo affair, que atuou com ela no filme "Modo Avião", da Netflix.

Em entrevista a "Quem", o ator confirmou que ele e Larissa estão se conhecendo melhor. "Quando saíram os rumores, não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme 'Modo Avião' e matar a saudade da galera... Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo", disse o André Luiz, que negou ter traído a ex, Rayssa, com Larissa Manoela.

"Nunca ouve traição, sempre houve muito respeito no meu relacionamento com Rayssa", garantiu. O ator e Rayssa Bratilieri anunciaram o fim do namoro em junho. Já Larissa Manoela está solteira desde o fim de seu namoro com Leo Cidade, em fevereiro deste ano.

"Larissa Manoela e Leonardo Cidade não estão mais juntos. O namoro acabou, mas o carinho entre eles permanece. Larissa e Leo tomaram essa decisão nos últimos dias. Ambos entenderam que era o momento de seguir em frente, cada um por um caminho, sempre torcendo pela felicidade do outro", disse a nota da assessoria da atriz na ocasião.

