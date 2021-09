Faustão e Luciano Huck - Reprodução/Globo

Rio - Fora da Globo desde junho, Fausto Silva ligou para Luciano Huck para desejar boa sorte ao novo apresentador do "Domingão", segundo o site "Observatório da TV". Faustão comandou o dominical por mais de 30 anos e saiu após não renovar contrato com a emissora. Em 2022, vai estrear na Band.

Ainda segundo a nota do site, a ligação telefônica entre os apresentadores durou mais de 30 minutos. No início desse ano, antes da mudança de postos na televisão brasileira, Faustão e Huck se encontraram para um jantar.

Na estreia do programa, Xuxa participará do no júri do "Show dos Famosos", competição que reunirá Margareth Menezes, Fiuk e Gloria Groove no primeiro episódio do reality. Além Xuxa, Além de Xuxa, a cantora Preta Gil e o diretor Boninho também estarão presentes.