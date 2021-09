Gabi Martins e Tierry são fotografados em piscina de hotel

Rio - Gabi Martins e Tierry aproveitaram a tarde de sol deste sábado com um banho de piscina. Os dois estão hospedados em um hotel de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Nos registros do fotógrafo, o casal aparece usando traje de banho. A ex-BBB surge de biquíni e o cantor sertanejo, de short preto e branco.

Na sexta-feira, o casal também foi fotografado aproveitando o dia de sol no Rio, mas em uma praia de cidade, onde trocaram beijos quentes, afastando boatos de que haviam terminado.

