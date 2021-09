Marcos Mion pula na piscina após estreia no 'Domingão' - Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2021 13:46 | Atualizado 05/09/2021 13:47

Rio - Feliz da vida, Marcos Mion não esconde a realização profissional ao estrear no comando do "Caldeirão", na Globo. Neste sábado, após a exibição da primeira edição do programa, ele curtiu muito com a família e se jogou na piscina. Nas imagens, ele comemora ao lado da mulher, Suzanna Gulo, e os filhos, Romeo, Donatella e Stefano Mion.



fotogaleria

"Como foi o final do 'Caldeirão' aqui em casa", escreveu ele na legenda da publicação em que aparece saltando na piscina com roupa e tudo. Nos comentários, famosos e anônimos parabenizaram o apresentador pela estreia.

"Foi demais! Por aqui vibramos do começo ao fim! Foi incrível", escreveu a apresentadora Cátia Fonseca. "Parabéns! Foi muito bom! Caiu como uma luva! E pirei no Lucinho de Bronze", destacou a apresentadora Astrid Fontenelle. "Você é único meu amigo amado. Você merece tudo isso", elogiou Gretchen.