Rodrigo Simas e Agatha Moreira recebem segunda dose da vacina Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2021 19:57

São Paulo - Casal unido até no momento de tomar a vacina contra a covid-19! Rodrigo Simas e Agatha Moreira receberam, neste sábado, a segunda dose do imunizante no Rio de Janeiro e celebram na web. Em seus perfis pessoais do Instagram, o casal compartilhou registros do momento mais esperado pelos brasileiros.

"2ª dose! Que alegria! Vamos vacinar, meu povo! Quanto mais gente se vacinar (1ª e 2ª dose) mais rápido, a gente vai sair dessa! Viva o SUS e obrigada Maiara", escreveu Agatha. "2a dose no braço! Vacina salva VIDAS!!! Se VACINEM! Obrigado, Maiara, pela aplicação", postou Rodrigo.